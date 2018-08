Boer vindt vrouw, met enorm huwelijksaanzoek in veld 25 augustus 2018

00u00 0

Of ze even kon helpen strobalen op te laden op de kar. Zo lokte landbouwer Nicholas Pittery (29) uit Leffinge zijn vriendin Stefanie (28) naar het tarweveld. Dat had hij een hele ochtend zorgvuldig onder handen genomen, tot er de boodschap 'Wil je met me trouwen' in te lezen stond. Maar toen Stefanie aankwam, stond er een sportvliegtuigje waarvan de piloot 'toevallig' nog een passagier zocht. De jonge vrouw stapte in en even later las ze het aanzoek van haar vriend. "Ik was met verstomming geslagen en kon geen woord zeggen. Nicholas was beneden al bang aan het worden", vertelt Stefanie. Enkele tellen later volgde het antwoord dan toch. "Ja, natúúrlijk wil ik met je trouwen", kreeg Nicholas te horen via de walkietalkie. "Dit is typisch Nicholas", vertelt Stefanie. Het aanzoek had dan ook heel wat voeten in de aarde. "Zo'n boodschap maak je niet zomaar. Ik had alles uitgetekend, met de hulp van satellietbeelden en daarna zette ik de lijnen uit met paaltjes. Het was een hele voormiddag werk op de akker van mijn oom", vertelt hij. "We hebben het meteen laten weten aan familie en vrienden. De vrouwen vinden het romantisch, de mannen zijn kwaad omdat ze nu zelf werk hebben." (BBO)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN