Boer sleept stier honderden meters achter tractor

Een boer uit Appelterre, bij Ninove, heeft een jonge stier zwaar mishandeld. "De boer had de stier achter aan zijn tractor gebonden, maar het dier wou niet meer verder", vertelt schepen Veerle Cosyns, die de feiten zag gebeuren. "Zijn zoon is dan met een stok hard beginnen te slaan op het beest, waarop het door zijn poten is gezakt. Ze hebben de stier dan wel 300 tot 400 meter verder gesleept met de tractor. Het was vreselijk. Het dier had open wonden en liet een bloedspoor na. Ook de buren waren getuigen. We riepen nog dat ze moesten stoppen, maar ze deden gewoon verder. We hebben de politie gebeld. Die is met een veearts gekomen om vaststellingen te doen en het bloedspoor op te meten." (CVHN)

