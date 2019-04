Exclusief voor abonnees Boer Manu en Hilde verloofd Aanzoek met Rummikub 02 april 2019

Een jaar geleden begon olijfboer Manu (53) aan zijn 'Boer zkt vrouw'-avontuur, en daar heeft hij absoluut geen spijt van. De weduwnaar, die in Zuid-Afrika woont, koos in het VTM-programma voor de Limburgse politieagente Hilde (50). Die liet alles achter om rond Kaapstad aan haar geluk te bouwen. Vijf maanden later hebben de twee in 'Dag Allemaal' groot nieuws: ze zijn verloofd. "Ik zie haar nog altijd even graag, en daarom heb ik Hilde ten huwelijk gevraagd", zegt Manu. Het aanzoek kwam er na een spelletje Rummikub, waarbij Manu de ring in het zakje had verstopt. Maar Hilde vond de ring niet en dus ging de boer maar op zijn knie. "Ik heb direct 'ja' gezegd", glundert Hilde.

