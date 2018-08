Boer dumpt 100 ton tomaten en paprika's 09 augustus 2018

00u00 0

In het Antwerpse Brecht heeft een boer zeker 100 ton overtollige tomaten en paprika's gedumpt op een veld. Voor u daarvan schrikt: dat is helemaal legaal. De landbouwer verwerkt de tomaten en de paprika's - door het warme, zonnige weer zijn er extreem veel - in de grond en geeft ze ook deels aan zijn koeien. Hij heeft een vergunning via het departement Landbouw en Visserij. "Er zijn Europese afspraken gemaakt om voedseloverschotten weg te werken", zegt woordvoerster van Landbouw en Visserij Nele Vanslembrouck. "Een deel gaat naar voedselbanken, maar toch blijft er nog veel over. Via enkele vergunde landbouwers worden de tomaten inderdaad in gronden verwerkt." (VTT)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN