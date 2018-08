Boer Bourgeois plukt tomaten 09 augustus 2018

Tomaten plukken en sorteren in plaats van begrotingstabellen ontcijferen en afvalplannen uittekenen. Gisteren proefde Geert Bourgeois (N-VA) van het boerenleven bij tomatenkweker Vandevelde in het West-Vlaamse Zedelgem. In geel-zwarte tenue, hoe kan het anders? De uitzonderlijke droogte deze zomer heeft de tomaatjes niet gedeerd. Vandevelde bouwde dan ook een zeer groot waterreservoir waardoor ze geen watertekort hadden. Iets wat Bourgeois, naast de mooie tomaten, wel kon smaken. (IVDE)

