Boer (80) sterft op het veld nadat familielid hem aanrijdt 14 augustus 2019

Op een landbouwbedrijf in Lo-Reninge is gisternamiddag een 80-jarige boer overleden door een ongeval. Het slachtoffer was op het land aan het werken en kwam terecht onder een verreiker, een voertuig waarmee zware lasten worden getild. Zijn familie vond hem, en eerst werd gedacht dat de man onwel was geworden. "Hij werd gereanimeerd door de hulpdiensten en naar het ziekenhuis overgebracht. Daar stelden artsen vast dat het slachtoffer overreden is. De man stierf in het ziekenhuis. Een erg noodlottig ongeval", zegt korpschef Devid Camerlynck van de politiezone Spoorkin. Achter het stuur van het landbouwvoertuig zat een familielid, al is het nog niet volledig zeker wie er op dat moment mee aan het rijden was. Het parket van Ieper heeft een deskundige aangesteld om de precieze omstandigheden te onderzoeken. (BBO)

