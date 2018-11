Boëls kunst brengt weer geld op 14 november 2018

00u00 0

Delphine Boël maakt weer winst met de verkoop van haar kunstwerken. Vorig jaar hield ze 50.000 euro over. In 2013 was ze nog virtueel failliet, zo meldt financieel expert Thierry Debels. De in 2004 opgerichte stichting Deljim, die de verkoop van haar kunst beheert, heeft veel jaren na elkaar verlies gemaakt. In de jaarrekening van 2010 stond een tekort van 12.000 euro, een jaar later liep dat op tot 41.000 euro. In 2015 kleurden de cijfers van de bvba nog altijd rood, maar was het verlies geslonken tot 344 euro. Eén jaar later werd 25.000 euro winst geboekt en in 2017 is dat bedrag dus verdubbeld. (PhG)