Boekvoorstelling afgelast na bedreigingen van Gent-fans 00u00 0

Er komt geen officiële voorstelling van het boek 'De Illegale Ghelamco Arena' omdat auteur Ignace Vandewalle (foto) het voorbije weekend via meerdere kanalen bedreigingen ontving. Volgens Vandewalle lieten vooral supporters van AA Gent via mail en op sociale media weten dat ze hem 'een lesje zouden leren' en een manifestatie zouden organiseren op de dag van zijn boekvoorstelling. "Omdat ik de veiligheid van de aanwezige familie en vrienden op die manier niet kan garanderen, heb ik samen met Standaard Boekhandel beslist om alles af te gelasten. Ik wil de politie hier ook niet mee belasten." AA Gent distantieerde zich onmiddellijk van iedere vorm van agressie of bedreiging. "We roepen op tot sereniteit." (JBG)

