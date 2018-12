Boekhoudster maakt gemeente 87.000 euro lichter 28 december 2018

Een personeelslid van de boekhouding van de gemeente Sint-Gillis-Waas heeft in totaal 87.010 euro verduisterd in twee jaar tijd. Dat blijkt uit een rapport van Audit Vlaanderen. De gemeente schakelde de dienst in nadat er in het voorjaar verdachte transacties in de gemeentelijke boekhouding waren vastgesteld. De betrokken vrouw had een zwaar ongeval gehad en was daardoor een tijd buiten strijd. Collega's die haar taken moesten overnemen, stelden het gesjoemel vast. Het gaat om cash geld dat binnenkwam via onder meer de verkoop van huisvuilzakken en het afleveren van identiteitskaarten en paspoorten, maar ook via de bib en de dienst cultuur. De medewerker werd enkele maanden geleden al op staande voet ontslagen. De gemeente zal nu via de rechtbank het geld terugvorderen. (PKM)

