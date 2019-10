Boekhouder gezocht: vier keer meer vacatures dan afgestudeerden Sven Ponsaerts

21 oktober 2019

05u00 0 De Krant Boekhouder is voor het eerst een knelpuntberoep. Er zijn ruim vier keer meer vacatures dan er jongeren afstuderen als accountant-fiscalist. Die zijn dan ook enorm gegeerd. Om meer studenten te lokken, start vandaag de 'Week van de Boekhouder'.

Een stille werker in bruine ruitjestrui of grijze plooirok die de hele dag door facturen ploetert of non-stop saaie cijfers in de computer moet ingeven: dat stoffige imago van de boekhouder leeft blijkbaar nog steeds bij heel wat jongeren. Afgelopen academiejaar beëindigden in Vlaanderen amper 725 studenten de bacheloropleiding accountancy-fiscaliteit - veel te weinig om de ruim 3.000 huidige vacatures in te vullen.

"Navraag bij 308 boekhoudkantoren leert dat 8 op de 10 vacatures voor 'basisprofielen' als dossierbeheerder of algemene boekhouder zonder specialisatie pas na een maandenlange zoektocht worden ingevuld", weet Ronny De Goedt, managing director bij Wolters Kluwer België. "Voor specialisten in de btw-regelgeving of persoonlijke financiële planning raakt 1 op de 3 vacatures zelfs nooit ingevuld."

Hierdoor zijn jongeren die een boekhouddiploma en de recentste digitale skills bezitten natuurlijk enorm gegeerd. Vooral de grote spelers gaan ver voor een geschikte accountant-fiscalist, met startersverloningen van zo'n 2.000 tot 2.300 euro bruto, aangevuld met een 13de maand, bonussen en veelal ook een salariswagen.

Onheilsberichten

Sophie Vanderhaegen (25) werkt net één jaar als junior accountancy consultant bij Deloitte, haar eerste werkgever. Nog voor ze haar 4-jarige opleiding accountancy-fiscaliteit aan de UCLL-hogeschool had beëindigd, klopten werkgevers al bij haar aan. "Tijdens mijn laatste jaar liep maandelijks wel een tweetal aanbiedingen binnen: via LinkedIn, maar ook van recruitmentbureaus. Het solliciteren liep allerminst moeizaam."

Accountancy saai? Oubollig? Sophie Vanderhaegen moet er eens om lachen. "We tikken zeker niet de hele dag cijfertjes in. Dit is echt wel een job met veel klantencontact. Voor heel wat financiële zaken ben je hun eerste aanspreekpunt. Als consultant kom ik zowel bij kleine kmo's als bij de grootste nationale bedrijven, ook dat houdt de job divers en interessant. Over mijn loon ben ik ook zeker tevreden, maar voor mij is de jobinhoud toch doorslaggevend."

Blijft het feit dat te weinig jongeren voor boekhouder studeren. Dat komt volgens Wolters Kluwer ook door de jarenlange onheilsberichten dat digitalisering en automatisering de job overbodig zouden maken. Maar de boekhouder is lang niet afgeschreven, stelt De Goedt. "Hij wordt nog meer de centrale figuur tussen onderneming, banken en overheden, die - met behulp van technologie - gerichte adviezen en begeleiding verleent."