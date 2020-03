Exclusief voor abonnees Boekenliefde in het rusthuis VOORGELEZEN 14 maart 2020

Destijds ook zo genoten van 'Intouchables', die Franse kaskraker over een verlamde miljonair en zijn Senegalese verzorger? Dan val je vast voor 'De lessen van meneer Picquier', waarin een al even bijzondere vriendschap ontstaat tussen een 18-jarige bejaardenhelper en een tachtiger omringd met drieduizend boeken. Door zijn ziekte kan de fijnbesnaarde meneer Picquier niet meer doen wat hij het liefste doet: lezen. Dus vraagt hij aan de jonge Grégoir om hem elke dag een uurtje voor te lezen uit zijn indrukwekkende bibliotheek. Ziet die daar in het begin ferm tegenop, dan krijgt hij niet alleen al snel de liefde voor boeken te pakken, hij pikt ook een paar erg waardevolle levenslessen mee.

Zeemzoeterig? Een beetje wel, maar debutant Marc Roger - zelf voorlezer van beroep - schrijft met zoveel humor en strooit terloops met zoveel mooie quotes van bekende schrijvers en filosofen, dat je gulzig blijft doorlezen.

De lessen van meneer Picquier. Marc Roger. A.W. Bruna Uitgevers. € 17,99 (introductieprijs tot 14/4, daarna € 20,99)

+ Ontwapenende Franse feelgoodroman over vriendschap en de liefde voor lezen.

- De verhaallijn is naar het einde toe een tikje warrig.

