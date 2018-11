Boekenbeurs van de Westhoek 09 november 2018

De Zonnebeekse Heemvrienden organiseren nu zondag op Wapenstilstand opnieuw de 'Boekenbeurs van de Westhoek'. Iedereen is meer dan welkom. Afspraak zondag doorlopend van 9 tot 17 uur in parochiaal centrum De Craeye in de Kraaiveldstraat in Passendale. De toegang is gratis. Er is een heel ruim en gevarieerd aanbod aan allerhande boeken. De onderwerpen gaan van lokale geschiedenis en algemene historische werken tot een gespecialiseerd aanbod rond de Eerste Wereldoorlog. De Zonnebeekse Heemvrienden organiseren de beurs in samenwerking met het Memorial Museum Passchendale 1917. (DBEW)