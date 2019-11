Exclusief voor abonnees Boeken van de Sint 23 november 2019

Dommige drakenjagers

Drie dommige ridders gaan op zoek naar een draak. Ze wéten er alles over en met wat extra wapens moet het zeker lukken om het beest te pakken te krijgen. Alleen vinden ze hém niet, maar wel wat anders. Leo Timmers, misschien wel de beste kinderboekillustrator van de Lage Landen, doet het weer in 'Waar is de draak?', een prentenboek vol verrassingen. De New York Times riep zijn 'Waar is aap?' uit tot één van de beste tien kinderboeken van het jaar.

