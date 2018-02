Boek vol trouwinspiratie 4x Valentijn 10 februari 2018

Verliefd, verloofd of al eeuwen samen? Wie denkt aan (her)trouwen of z'n trouwbelofte vernieuwen, vindt vast inspiratie in dit boek boordevol creatieve ideeën en foto's voor en van huwelijksceremonies. Over trouwen weten de auteurs zo goed als alles: Olga is huwelijksplanner, Tasja schoot talloze trouwreportages. "Alles kan, alles mag, zolang je je er maar goed bij voelt", vinden ze, maar vergeet ook de praktische kant niet. Wanneer doe je aangifte in het gemeentehuis? Welke vragen stel je aan je bloemist of livemuzikant? En mag dat zomaar, in een bos of op het strand, je ja-woord geven? Als kers op de romantische taart vertellen pasgetrouwden uitgebreid over wat hun huwelijk zo onvergetelijk maakte.

