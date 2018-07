Boek die last minute nú (straks is het weer duurder) 11 juli 2018

Door het lange verblijf van de Rode Duivels in Moskou en het goede weer zijn de last minutes goedkoper dan ooit. De lastminuteboekingen lopen gemiddeld tien procent achter op vorig jaar, zegt Piet Demeyer van TUI. "Om de vier jaar treedt er een 'vertraging' op, en los daarvan hebben we ook nog eens wekenlang mooi weer in eigen land." Gevolg: de last minutes waren zelden zo goedkoop als nu. Zo betaal je nu voor een all-invakantie van een week in een viersterrenhotel in Mallorca 399 euro - dat is zo'n 50% goedkoper dan normaal. Maar dat kan snel veranderen. "Na de uitschakeling van die Mannschaft zagen we in Duitsland plots een rush op dit soort reizen", aldus Leen Segers van Neckermann. En aangezien het WK er na dit weekend sowieso opzit, kan het snel gaan.

HLN