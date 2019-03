Boeings krijgen snel software-update 16 maart 2019

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing zal binnen de tien dagen een software-update lanceren die de 737 MAX-toestellen veiliger moet maken. De 737 MAX wordt wereldwijd aan de grond gehouden, na de dodelijke ramp met het vliegtuig vorige zondag in Ethiopië. Eenzelfde type stortte in oktober vorig jaar ook al neer in Indonesië.