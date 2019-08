Exclusief voor abonnees Boeings 737 MAX tot december aan de grond 31 augustus 2019

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines heeft beslist al zeker tot 19 december niet meer met haar Boeings 737 MAX te vliegen. Het omstreden toestel staat wereldwijd aan de grond na twee crashes waarbij 346 doden vielen. United Airlines mag haar 14 toestellen, in afwachting van groen licht van de Federal Aviation Administration om de vluchten te hervatten, wel verplaatsen naar de Arizonawoestijn. Omwille van de niet-inzetbaarheid worden in september bij één van Amerika's grootste luchtvaartmaatschappijen 2.100 vluchten geannuleerd. In oktober zijn dat er zelfs 2.900. (SPK)