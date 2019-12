Exclusief voor abonnees Boeing zet CEO aan de deur na rampjaar 24 december 2019

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing heeft gisteren bekendgemaakt dat Dennis Muilenburg niet langer CEO is. De 55-jarige Amerikaan werd de dag voordien met een telefoontje bedankt voor bewezen diensten, na een absoluut horrorjaar. Door twee dodelijke crashes van een Boeing 737 MAX - ooit het paradepaardje van de fabrikant - staan 500 van die toestellen al negen maanden aan de grond. In het begin suste de topman nog, dat het niet echt de fout van Boeing was, maar later moest hij inbinden en gaf hij toch toe dat er problemen waren met de vliegtuigen. Muilenburg wordt opgevolgd door David Calhoun, de voorzitter van de raad van bestuur. (BHL)