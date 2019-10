Exclusief voor abonnees Boeing-topman geeft toe dat er fouten zijn gemaakt bij ontwikkeling 737 MAX 30 oktober 2019

Boeing-topman Dennis Muilenburg geeft toe dat de vliegtuigbouwer fouten heeft gemaakt bij de ontwikkeling van de 737 MAX. "We weten dat we fouten hebben gemaakt en wat dingen verkeerd hebben gedaan. We hebben verbeteringen aan de 737 MAX doorgevoerd om ervoor te zorgen dat dergelijke ongelukken nooit meer gebeuren." De topman gaat in zijn verklaring, die hij ook voor het Amerikaanse Congres zal uitspreken, niet in op hoe de fouten tot stand zijn gekomen. (SPK)