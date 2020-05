Exclusief voor abonnees Boeing start productie van omstreden 737 MAX weer op 29 mei 2020

Vliegtuigbouwer Boeing is in de Amerikaanse staat Washington opnieuw begonnen met de productie van de omstreden Boeing 737 MAX. Dat model was het best verkopende vliegtuig van Boeing, tot twee toestellen kort na elkaar crashten door een besturingsfout. Bij de ongelukken kwamen in totaal 346 mensen om het leven. Ondertussen staan wereldwijd alle toestellen van het type al bijna 15 maanden aan de grond. Boeing legde de productie in januari stil. Het verbod om de 737 MAX te laten vliegen, kostte de vliegtuigbouwer toen al meer dan 8 miljard euro. De heropstart betreft volgens Boeing nog geen massaproductie, het gaat slechts om kleine aantallen. Het is wel de bedoeling om de productie in de loop van het jaar verder op te voeren. Vóór de productiestop leverde Boeing zo'n 42 nieuwe toestellen per maand.

