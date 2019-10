Exclusief voor abonnees Boeing inschrijven goedkoper dan auto 21 oktober 2019

Begrijpe wie kan... Het is in ons land goedkoper om een tweedehands Boeing-vliegtuig in te schrijven dan een personenwagen. Niet alleen voor auto's, minibussen en motorfietsen, maar ook voor vliegtuigen en boten die hier ingeschreven worden, dient aan de Vlaamse Belastingdienst belasting op de inverkeerstelling (BIV) te worden betaald. Vooral bij oudere, vervuilende wagens kan dat bedrag tot enkele honderden euro's oplopen. En ook bij vliegtuigen geldt: 'hoe ouder, hoe vervuilender'. Maar de inschrijvingstaks daar bedraagt, als het toestel minstens tien jaar oud is, hoogstens 61,5 euro. Dat blijkt uit de officiële tarievenlijst van de BIV. Of het daarbij gaat om klein propellervliegtuigje, dan wel om een mastodont als een Boeing 737, maakt geen verschil. Wie een nieuw vliegtuig wil inschrijven, betaalt daar wel 2.478 euro voor. Dezelfde tarieven gelden voor jachten en pleziervaartuigen langer dan 7,5 meter. (SPK)

