Boeing: "Alles verliep volgens voorschriften bij 737 MAX" 19 maart 2019

Boeing heeft gisteren verzekerd dat de certificatie van zijn 737 MAX-vliegtuigen "volgens de voorschriften" is gebeurd. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA is een onderzoek gestart om te kijken of de gepaste technische analyses zijn uitgevoerd bij die certificatieprocedure. Het onderzoek richt zich op het veiligheidssysteem dat mogelijk aan de basis lag van de crash met de 737 MAX van Lion Air eind oktober in Indonesië. Zeven jaar geleden zou de FAA al gewaarschuwd hebben dat Boeing zelf te veel invloed had bij het goedkeuren van nieuwe toestellen.

