Exclusief voor abonnees Boeing 737 MAX nog zeker tot eind maart aan de grond 03 januari 2020

00u00 0

Zullen ze ooit nog vliegen? Het is de vraag die zich stilaan stelt, want de probleemtoestellen 737 MAX van Boeing blijven in ons land nog zeker tot eind maart aan de grond. Dat meldt luchtverkeersleider skeyes. Sinds maart vorig jaar mag geen enkel 737 MAX-vliegtuig wereldwijd nog vliegen, nadat twee crashes in zes maanden tijd 346 dodelijke slachtoffers hadden gemaakt. Bij de ongelukken in Indonesië en Ethiopië ging door foutieve data van een sensor de neus van het toestel herhaaldelijk automatisch naar beneden. Boeing besliste deze maand te stoppen met de productie van zijn bestverkopende toestel. (SPK)