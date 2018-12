Boeie, kinderwoord van 2018 18 december 2018

'Boeie', wat zoveel betekent als 'wat maakt dat uit?', is het kinderwoord van het jaar 2018. Dat werd door de Ketnetkijkers gekozen uit een shortlist van vijf woorden. Het was al de achtste keer dat de zender samen met Van Dale op zoek ging naar het kinderwoord van het jaar. Naast 'boeie' waren 'chill' (rustig), 'dissen' (iemand belachelijk maken), 'cringe' (raar, gênant) en 'lit' (geweldig) genomineerd. De vorige winnaar was 'ewa ja' (awel ja, het is zo en we maken er het beste van). In 2011 schopte 'boeiuh!' het ook al tot kinderwoord van het jaar, maar dan als 'saai'. "Het is opvallend dat hetzelfde woord zeven jaar later opnieuw verkozen wordt, maar in een andere betekenis", aldus Ruud Hendrickx, VRT-taaladviseur.

