Boef uitgejouwd bij eerste optreden in ons land 26 februari 2018

00u00 0

Boef heeft opnieuw het podium getrotseerd in ons land. Nachtclub 'Bocca' in Destelbergen vond dat de Nederlandse rapper een tweede kans verdiende na zijn recente vrouwonvriendelijke uitspraken. Het publiek dacht er echter anders over en trakteerde hem massaal op boegeroep.