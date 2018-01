Boef moet op blaren zitten 00u00 0

Net nu hij zijn gage had opgetrokken van 6.500 naar 15.000 euro voor een show van 30 minuten, ziet rapper Boef zijn agenda in gatenkaas veranderen. De eerste Nederlandse festivals én een grote organisator van partyvakanties dumpen de artiest uit Tilburg na zijn vrouwonvriendelijke uitspraken. De talrijke excuses van Boef veranderen daar niets aan. Een boekingsagent uit zijn geboortestreek kreeg zelfs al zeven haattelefoons. "Gewoon omdat we op onze site nog steeds optredens van hem aanbieden." Festivalgangers dreigen intussen met een boycot als de rapper niet van de affiche geschrapt wordt.