Boef blijft te horen in 'Patser'

De rel rond Boef heeft geen invloed op het nummer van de rapper dat wordt gebruikt in 'Patser'. De song blijft gewoon te horen tijdens de aftiteling van de nieuwe film van Adil El Arbi en Bilall Fallah. Dat heeft de Belgische distributeur KFD gemeld. "Het feit dat het nummer goed bij de film past, staat los van de discussie over Boef", luidt het. "Het is één van twintig nummers op de soundtrack. Daar gaan we niets aan veranderen." Het lied is in de film beland dankzij Ali B, de manager van Boef die ook een rol in 'Patser' speelt. De prent gaat eind deze maand in première. (KDL)