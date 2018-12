Boeckx ziek, afwachten bij Lokonga 18 december 2018

00u00 0

Het blijft tegenzitten voor Frank Boeckx. Nadat de doelman had moeten passen voor Cercle met last aan de knie, was hij gisteren ziek. Verwacht wordt evenwel dat hij Moeskroen haalt. Over Albert Sambi Lokonga, voortijdig naar de kant op Jan Breydel, is er nog geen duidelijkheid. Hij bezocht in de voormiddag dokter Geert Declercq in Antwerpen. (PJC)