Boeckx twijfelachtig 20 januari 2018

Er staat een vraagteken achter de naam van Frank Boeckx. De Anderlecht-doelman moest de training staken met lichte hinder aan de kuit. De verwachting is dat hij fit geraakt voor de verplaatsing naar Genk, waar hij wellicht op de bank zit. Door de vele afwezigen - naast de geblesseerden is Spajic geschorst - zag Vanhaezebrouck zich genoodzaakt vijf jongeren in zijn selectie op te nemen: Cools, Lokonga, Dante, Kayembe en Amuzu. Nieuwkomer Saief krijgt hoogstwaarschijnlijk een basisplek. (PJC/SK)