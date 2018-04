Boeckx traint weer met de groep 25 april 2018

00u00 0

Sowieso is hij een lachebekje, maar gisteren net iets meer. Anderlecht-doelman Frank Boeckx (31), die al maanden met de rug sukkelt, heeft zijn eerste groepstraining afgewerkt. De keeper koos voor een klassieke revalidatie zonder operatie. Als hij nu geen reactie ondervindt, lijkt dat de goeie keuze geweest. Het is wel zeer de vraag of Boeckx, gezien het gebrek aan ritme en de aanwezigheid van Sels, dit seizoen nog zal spelen. Wellicht is de voorbereiding halen realistischer. (PJC)