Boeckx out, De Jong op de bank 22 januari 2018

De kuit deed te veel pijn. Verwacht werd dat Frank Boeckx, die vrijdag te veel last ondervond om te trainen, fit zou geraken voor de topper op Genk, maar finaal moest de doelman toch passen. Voor Vanhaezebrouck veranderde die blessure weinig: hij had sowieso de voorkeur gegeven aan Sels onder de lat. Door het forfait van Boeckx, die wellicht wel inzetbaar zal zijn tegen Waasland-Beveren, zat derde keeper Boy de Jong op de invallersbank. Dat was een primeur dit seizoen. (PJC)