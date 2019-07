Exclusief voor abonnees Boeckx ook na spelerscarrière bij Anderlecht? 06 juli 2019

00u00 0

Frank Boeckx begint aan zijn zesde seizoen bij Anderlecht. Hij heeft nog een contract voor één jaar in het Astridpark, maar de doelman heeft een duidelijke carrièreplanning voor ogen. "Ik heb er met Kompany over gesproken en we zitten op dezelfde golflengte. Veel ga ik daar niet over zeggen, maar ik zou graag nog twee jaar voetballen. Mijn rugproblemen liggen achter mij, dus dat moet kunnen. En ik wil zelf beslissen wanneer ik stop. Neen, ik wil niet naar een andere club waar ik onbetwist titularis zou zijn. Het liefst blijf ik nog twee seizoenen speler bij Anderlecht en nadien zien we wel wat ik nog voor deze club kan betekenen." Het achterste van zijn tong liet Boeckx niet zien, maar het ziet ernaar uit dat zijn nog één jaar lopend contract met nog een seizoen zal verlengd worden om dan nadien in een andere functie binnen de club tewerkgesteld te worden.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis