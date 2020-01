Exclusief voor abonnees Boeckx ondergaat nog een behandeling 29 januari 2020

De handdoek is nog niet geworpen. Frank Boeckx (33) zal nog één behandeling ondergaan, in de hoop dat zijn rugproblemen daarmee van de baan geraken. Dat besliste Boeckx in overleg met een specialist, die hij gisteren bezocht. De keeper van Anderlecht hield ernstig rekening met het einde van zijn carrière, maar wil een eventueel afscheid dus nog even voor zich uitschuiven. Boeckx sukkelt al maanden met de rug. Nog bij RSCA had de kern gisteren vrij, Kemar Roofe (kuit) trainde individueel. Of hij Moeskroen haalt, blijft een vraagteken. (PJC)