Boeckx niet naar Gala, wel naar Duitse wonderarts 07 februari 2018

Frank Boeckx (31) moet passen voor het Gala van de Gouden Schoen vanavond. De doelman van Anderlecht zit in München, waar hij op consultatie gaat bij Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. De 75-jarige Duitser is in sportmiddens bekend als de voormalige clubarts van Bayern München en is adviseur van de Duitse nationale ploeg. Boeckx hoopt dat Müller-Wohlfahrt, die ook Usain Bolt en meerdere Rode Duivels tot zijn patiënten mag rekenen, hem van zijn aanslepende rugproblemen kan afhelpen. De keeper wil koste wat het kost een nieuwe operatie vermijden. Als Boeckx langdurig out blijkt te zijn, staat het reglement toe dat RSCA een vervanger aantrekt. (PJC/GLA)