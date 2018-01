Bod op Vranjes (AEK) geweigerd 00u00 0

In de zoektocht naar versterking heeft Anderlecht vergeefs een bod gedaan op AEK Athene-verdediger Ognjen Vranjes (28). Dat melden Griekse bronnen ons. Paars-wit was bereid 500.000 euro neer te tellen om de speler eerst zes maanden te huren, waarna het op het einde van het seizoen de verplichte aankoopoptie van 2 miljoen euro zou lichten om de Bosnische international definitief aan te trekken. AEK weigerde de aanbieding evenwel. Het is nu zeer de vraag of Anderlecht een versnelling hoger zal kúnnen schakelen om Vranjes binnen te halen. De deal met Sparta Praag over Nicolae Stanciu (24) is immers nog steeds niet rond. Anamaria Prodan, de makelaar van de Roemeen, trok gisteren naar Praag om hoogstpersoonlijk met de Tsjechische directie te spreken (en dus niet naar Brussel, zoals aanvankelijk voorzien was), maar een akkoord kwam niet uit de bus. (PJC)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN