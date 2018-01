Bod op Owusu geweigerd ANTWERP op stage in Algorfa 00u00 0

Antwerp wil William Owusu (28) voorlopig niet laten gaan. Het Turkse Denizlispor bracht een riant bod van om en bij de 450.000 euro uit, maar de Great Old hield het been stijf. Owusu heeft nog een contract tot het einde van het seizoen, maar Antwerp heeft nog een optie achter de hand om dat met een jaar te verlengen. Owusu is momenteel topschutter bij de Great Old met zes treffers. (SJH)

