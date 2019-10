Exclusief voor abonnees Bocholt plaatst zich voor de derde ronde 14 oktober 2019

Handbal EHF-cup

Schitterend handbalweekend voor de Limburgse clubs. De grootste stunt kwam er van Achilles Bocholt. De Noord-Limburgers wonnen na de heenwedstrijd tegen het Oostenrijkse Wackler Thurn ook de terugwedstrijd met 19-25. De club plaatst zich zo voor de derde ronde van de EHF-Cup met als mogelijke tegenstanders topclubs als Nantes, Fuchse Berlin, Rhein-Neckar Lowen, Magdeburg, Tatabanya, Metalurg, Benfica en Cuenca. "We wisten dat het geen gemakkelijke opdracht zou worden", vertelt Jan Evens. "Toch konden we de Zwitsers overtuigend verslaan. In de eerste helft hadden ze geen antwoord op ons aanvallend spel. Na de rust belette een sterke doelman Leroy dat Thun terug in de wedstrijd kwam. We konden zelfs de score nog opdrijven waardoor onze kwalificatie nooit in gevaar kwam."

