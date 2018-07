Boca Juniors denkt aan Ochoa 23 juli 2018

Guillermo Ochoa (33) staat in de belangstelling van Boca Juniors. De Argentijnse topclub hoopt om de doelman na zijn sterk WK los te weken bij Standard. Maar de Mexicaan zelf wil niet per se weg uit Luik en vooral: hij zou graag in Europa blijven voetballen. Ochoa speelde vorig jaar al bij al een uitstekend seizoen bij de Rouches. Voorlopig heeft Boca nog geen bod gedaan op de doelman - die overigens ook interesse geniet van andere Europese ploegen. (FDZ)