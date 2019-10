Exclusief voor abonnees BOB Onze opinie 30 oktober 2019

Iedereen BOB? Het drieletterwoord heeft in het Verenigd Koninkrijk een andere betekenis dan bij ons. Het staat er voor 'bored of brexit'. De Britten zijn brexitmoe. Ze hebben het gehád met al die oeverloze debatten en heilloze stemmingen. Ze zijn al dat uitstel beu, heel die 'back and forth' tussen Londen en Brussel. Zelfs de act van parlementsvoorzitter John Bercow - 'Order! Order!' - verveelt inmiddels stierlijk. Na drie jaar willen de meeste Britten overgaan tot de orde van de dag. Naar de dingen die er echt toe doen. De kost van het leven. Beter onderwijs voor de kids. Betere zorg voor de ouderen. En de vraag wie kampioen wordt, Manchester City of Liverpool?

