Bobslee 19 november 2018

00u00 0

Elfje Willemsen (33) zet op 15 december, tijdens de wereldbekermanche in het Duitse Winterberg, een punt achter haar carrière bij de Belgian Bullets. Dat ze ging stoppen, was al sinds juni bekend. Willemsen kan in 2019 aan de slag bij de internationale federatie - ze gaat jonge talenten coachen. Intussen vervangt Geert Vanvaerenbergh Hanna Mariën aan de top van de Bobslee- en Skeletonfederatie. Hij mikt op de oprichting van een mannenteam in het bobslee.