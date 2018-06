BOBSLEE 02 juni 2018

Ze moest er na de Winterspelen van Pyeongchang nog even over nadenken, maar pilote Elfje Willemsen (33) is er dan toch helemaal over uit: in 2019 houdt ze het bobslee voor bekeken. Haar remster Sara Aerts (34) doet ook nog een jaar voort. Willemsen heeft drie Winterspelen op haar palmares, met een zesde plek in Sochi als beste olympische prestatie. (VH)