Bobsleefederatie zet ook in op monobob 22 november 2018

Ook al stopt pilote Elfje Willemsen binnenkort als pilote bij de Belgian Bullets, dat zet beslist geen rem op de ambities van de Belgische bobsleefederatie. Die duwt zelfs het gaspedaal nog wat harder in en investeert nu ook in een monobob, een discipline die tijdens de Winterspelen van 2022 in Peking voor het eerst op het olympisch programma staat, zo laat CEO Geert Vanvaerenbergh enthousiast weten.

