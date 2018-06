Bobbejaanland zet bezoekers op de weegschaal 16 juni 2018

Een maatje meer? In pretpark Bobbejaanland kan het voortaan een verschil maken. Medewerkers kunnen bezoekers aan de ingang van een attractie vragen om plaats te nemen op een weegschaal. "Louter omdat we élk veiligheidsrisico willen uitsluiten", zegt Peggy Verelst, woordvoerster van Bobbejaanland. "Als het maximumgewicht van een bootje overschreden wordt, kan het vast komen te zitten en moeten we overgaan tot een evacuatie." Voor de invoering van de weegschalen maakten de medewerkers van het pretpark zelf een inschatting of het totaalgewicht van een gezelschap de maximumcapaciteit van een bootje overschrijdt. "Bij twijfel vragen we aan het gezelschap om zich op te splitsen. Dat doen we nu nog steeds." Als er toch een discussie ontstaat, kan het personeel van de attractie de weegschaal inschakelen als hulpmiddel. Alle betrokkenen worden dan één per één op de weegschaal gezet in een discrete ruimte om uitsluitsel te geven. "We passen deze maatregel slechts heel uitzonderlijk toe", zegt Verelst. Wie na een discussie weigert op de weegschaal te staan, kan de toegang tot een attractie ontzegd worden. (YDS)

