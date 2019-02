Bobbejaanland speelt 'Game of Thrones' 18 februari 2019

00u00 0

800 meter lang

43 meter hoog

100 km/u

90 seconden per ritje

Draken, elfen, reuzen... pretpark Bobbejaanland laat de cowboys voor wat ze zijn en kiest resoluut voor fantasy-elementen voor zijn nieuwste themagebied 'Land of Legends'. 'Game of Thrones' en 'Lord of the Rings' in Lichtaart, als het ware. In de zone komt ook een nieuwe rollercoaster, de 'Fury' (foto). Die wordt 43 meter hoog en zal snelheden van ruim 100 km/u halen. "Het wordt onze grootste en steilste attractie", zegt general manager Yves Peeters. "We bouwen de achtbaan op vierhonderd betonnen palen die veertien meter diep in de grond zitten. Dat moet wel, want Bobbejaanland werd ooit gebouwd op een moeras. Er zijn niet veel firma's die dat aandurven." Op 6 april opent Bobbejaanland opnieuw de deuren, maar Land of Legends zal pas begin juni klaar zijn. (VTT)

HLN