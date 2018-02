Bobbejaanland plant recordinvestering 28 februari 2018

Het pretpark Bobbejaanland in Lichtaart, eigendom van de Spaanse groep Parques Reunidos, plant de grootste investering in zijn bestaan. Een gebied van twee hectare, waarin de achtbaan Typhoon en de reuzenfrisbee Sledge Hammer zich bevinden, wordt uitgebreid en omgevormd tot een nieuw themagebied. En er komt een nieuwe attractie bij: een 'triple launch coaster'. In die roetsjbaan zal de bezoeker drie keer worden gelanceerd: vooruit, achteruit en opnieuw vooruit. "Hiermee haalt Bobbejaanland de snelste, hoogste en steilste 'triple launch coaster' binnen met de meeste inversies in de Benelux." Over het nieuwe thema wil men geen uitspraken doen. "Er zijn drie à vier evenwaardige ideeën die we nog bekijken", zegt woordvoerster Peggy Verelst. Bedoeling is om in de lente van 2019 alles rond te hebben. Maar over het prijskaartje wordt niets gezegd.

