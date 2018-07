Bobbejaanland heeft last met virtual reality 05 juli 2018

Bezoekers van pretpark Bobbejaanland moeten het voorlopig zonder virtual reality stellen bij de attractie Dreamcatcher. Aan de achtbaan werd op 23 juni een extra beleving toegevoegd. Bezoekers kregen een brilletje opgezet waardoor het lijkt alsof je vliegt. Maar de headsets bleken van te slechte kwaliteit om ermee door te gaan. "We hadden eerst een ander systeem besteld, maar die leverancier ging failliet. We dachten een goed alternatief gevonden te hebben, maar de headsets laten te wensen over", zegt commercieel directeur Peggy Verelst. "Er breken stukken af van de bril, en bij zonneschijn is het beeld niet goed te zien." Bobbejaanland is nu op zoek naar betere virtual reality-apparatuur. In afwachting draait de Dreamcatcher zoals vroeger. (JVN)

