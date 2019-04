Exclusief voor abonnees Bob Dylan gaat whiskey maken in oude kerk 10 april 2019

Al meer dan een jaar kunnen we proeven van de Heaven's Door-whiskey van Bob Dylan (77), maar volgend jaar opent de Amerikaanse artiest ook de deuren van zijn eigen whiskeydistilleerderij. Een oude kerk in de Amerikaanse stad Nashville wordt omgetoverd tot de Heaven's Door Distillery - een knipoog naar Dylans hit 'Knockin' on Heaven's Door'. Het complex, dat in de herfst van 2020 klaar moet zijn, zal ook een bibliotheek, een restaurant, een podium en een gallerij bevatten. Daar zal Dylan schilderijen en beelden van zijn hand tentoonstellen.