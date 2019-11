Exclusief voor abonnees BOB-campagne van start, maar niet elke zone kan meedoen 29 november 2019

Vanavond start de jaarlijkse BOB-campagne. Door personeelstekorten is het enthousiasme in sommige politiezones niet bijster groot. De korpschef van de politiezone Polder in West-Vlaanderen laat weten dat tijdens de campagne, die nog tot 3 februari loopt, een week geen BOB-controles zullen plaatsvinden. "Onze standaardpatrouilles houden uiteraard wel steekproeven. En iedereen die een ongeval veroorzaakt, krijgt sowieso een alcohol- en speekseltest onder de neus geduwd." De slogan luidt 'BOB. Altijd nul op' en zal onder meer te zien zijn op affiches langs de weg en op bussen van MIVB en De Lijn. (BBO)