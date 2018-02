Bo Van Spilbeeck voor het eerst terug in beeld in 'VTM Nieuws' 08 februari 2018

00u00 0

Verrassend moment gisteren in 'VTM Nieuws': Bo Van Spilbeeck zat in de studio om uitleg te geven over de lancering van de SpaceX-raket. Nochtans zou de journaliste een tijdje van het scherm verdwijnen, tot de transitie voltooid is? "Het klopt dat Bo - zodra haar eerste operatie gepland staat - even van het scherm zal verdwijnen", zegt Sara Vercauteren, woordvoerster van de zender. "Maar intussen werken we zoals voorheen. Er is nu volop nieuws in haar expertisegebied, dus het leek ons normaal dat zij daarover verslag deed." (MVO)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN