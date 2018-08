Bo Van Spilbeeck na de zware maanden: "Voor mijn echtgenote blijft het moeilijk" "Mijn dochter zegt dat ik er veel gelukkiger uitzie. Ook mijn zoon is erg begripvol." Kim Van De Perre

25 augustus 2018

00u00 0 De Krant 58 jaar hield Bo Van Spilbeeck haar echte ik verborgen. Uit angst om haar gezin en job als VTM-gezicht te verliezen. Vandaag gaat ze al een half jaar als vrouw door het leven, een rolmodel voor andere transgenders. "In de Carrefour zeggen ze: Bo, we wisten het al lang."

Grote glimlach, zelfverzekerde tred. Alsof ze nooit anders heeft gedaan, flaneert Bo Van Spilbeeck (59) op torenhoge sandalen over de natte, glibberige kasseien die naar het restaurant van Willem Hiele in Koksijde leiden. Ze schudt haar paraplu uit - qua kleur perfect afgestemd op haar outfit. Excuseert zich voor de lichte vertraging. "Mezelf klaarmaken vergt tegenwoordig net iets meer tijd dan vroeger." Haar coming-out was nieuws - letterlijk dan, een item in het 'VTM Nieuws' op 29 januari - en kwam voor veel kijkers op zijn zachtst gezegd onverwacht. 'VTM-gezicht Boudewijn Van Spilbeeck beslist na 58 jaar om voortaan als vrouw door het leven te gaan.' Haar eerste selfie als Bo, met lange blonde haren, sierde zowat elke voorpagina in het land. Plots werd de journaliste zelf het onderwerp. Tot in Nederland, Frankrijk, Japan en Turkije toe.

Ook op het werk kreeg ik het lastiger. In mijn auto hingen altijd frisgestreken hemden voor als ik op het 'VTM Nieuws' in beeld moest. Maar op de redactie droeg ik de laatste jaren satijnen vrouwenbloesjes, zijden sjaaltjes, doorzichtige nagellak en laarzen.

"30 januari, mijn eerste werkdag als vrouw op de VTM-redactie, was de gelukkigste dag van mijn leven", zegt ze. Om er snel aan toe te voegen: "Mijn huwelijksdag en de geboorte van mijn dochter en zoon waren natuurlijk ook heel bijzonder. Maar mijn wedergeboorte komt toch op gelijke hoogte. Als ik beelden terugzie van die dag, vallen mij twee dingen op. Eén: het geluk spat ervan af. Twee: in een half jaar tijd heb ik al een hele weg afgelegd. Geen synthetische pruiken meer van 30 euro. (lacht)"

Mentaal zware maanden

De vrouw die vandaag voor ons zit, ziet er inderdaad compleet anders uit. Het resultaat van een restyling, hormonenkuur en verscheidene gezichtsoperaties. Of zoals Bo het zelf met een kwinkslag zegt: "Er is heel wat breekwerk aan te pas gekomen." Haar kaaklijn werd minder hoekig gemaakt, haar kin verkleind. Haar voorhoofd is minder prominent, haar jukbeenderen meer uitgesproken, de neus iets fijner. De bovenste oogleden zijn opgetrokken. Een facelift haalde huidoverschot weg. "Maar ik heb nog een hele weg te gaan. Nu ben ik bezig met een behandeling die me voorgoed van mijn lichaamsbeharing moet verlossen. Elke haarfollikel wordt afzonderlijk met een elektrische stroomstoot vernietigd. Ongelooflijk pijnlijk, maar de beste garantie dat de haren nooit meer opnieuw gaan groeien."

Het is haar eerste grote interview sinds maanden. Bewust. Nog meer dan fysiek waren de voorbije maanden vooral mentaal erg zwaar. "De aandacht was overdonderend. En dat is ze nog steeds."

